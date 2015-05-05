Ağrı'da bağımsız adaya taşlı saldırı; polis silah çekti!

Ağrı'dan bağımsız milletvekili adayı olan Cemal Kaya, Taşlıçay ilçesinde miting yaparken bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Eski AKP milletvekili Cemal Kaya, 7 Haziran'daki milletvekili seçimleri için bağımsız milletvekili adayı oldu. Seçim çalışmaları için Ağrı 'ya gelen ve ilçeleri gezen Cemal Kaya, bugün öğlen saatlerinde Taşlıçay'da miting yaptı. Seçim otobüsünün üzerine çıkarak vatandaşlara hitap eden Cemal Kaya'ya iddiaya göre kalabalık arasından taş atıldı. Taşların otobüse isabet eden fotoğraflarını basınla paylaşan Kaya, korumaların tarafından otobüsün içine alındığını ve hiç kimseye bir şey olmadığını bildirdi.