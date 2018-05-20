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Ağrı'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 2 şehit

Askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi

20 Mayıs 2018 19:01

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde, daha önce yola döşenen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Doğubayazıt İlçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lılar tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı.  Yaralı er, kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

Güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı.
 

 

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