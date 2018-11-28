Ağrı'da 997 korsan kitap ele geçirildi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 997 sahte bandrollü kitap ele geçirdi.

Ağrı Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korsan kitap ticaretiyle mücadele kapsamında geçtiğimiz 22 Kasım günü bir operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada Leylekpınar Mahallesi\'nde gerçekleştirilen operasyonda 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet edildiği belirlenen toplam 997 usulüne uygun olmayan sahte bandrollü korsan kitap ele geçirildiği kaydedildi.



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