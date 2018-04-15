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Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ağrı Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli gerçekleştirdiği operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

15 Nisan 2018 18:51

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ağrı Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli gerçekleştirdiği operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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