Ağrı'da 72 kilo eroin ele geçirildi

AĞRI, (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 72 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu 2 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye uyuşturucu getirdiğini saptadı. KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin Doğubayazıt’ta oturan A.C. ve oğlu M.C. ile irtibat halinde olduğunu belirledi. Dün A.C.\'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, 140 paket halinde 72 kilo eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.