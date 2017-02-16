Ağrı'da 600 kiloya yakın uyuşturucu yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir tırda yapılan aramada 60 milyon lira piyasa değerinde olan 592 kilo 890 gram eroin ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İran üzerinden gelen ve Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan M.K. yönetimindeki İran plakalı tır durduruldu.

Tırın x-ray cihazından geçirilmesi sonrası durumundan şüphelenilerek dorsesinde, narkotik dedektör köpekleri "Maddox" ve "Lora"nın desteğinde arama yapıldı.

Köpeklerin tepki vermesi sonucu dorse gerçekleştirilen detaylı incelemede "zula" tabir edilen gizli bölmelere saklanan ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 592 kilo 890 gram eroin elde edildi.

Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 60 milyon TL olduğu tespit edildi.

Sürücü M.K. ise gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucunun bu yıl ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.