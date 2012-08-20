Ağrı'da 4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 02.08'de, yerin 3,5 kilometre derinliğinde, merkez üssü Diyadin ilçesine bağlı Yeni Çadır köyü olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

22.27 ile 02.08 saatleri arasında büyüklüğü 1,5 ile 4 arasında değişen ve merkez üssü Yörükatlı ile Yeni Çadır olan 23 sarsıntının kaydedildiği ilçede, vatandaşların dışarıda beklediği öğrenildi. Diyadin Kaymakamı Serdar Arslantaş, ciddi bir sıkıntının yaşanmadığını belirterek, ''Sabah saatlerinde ekiplerimiz, Yeni Çadır köyüne giderek inceleme yapacak. Olayla ilgili ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok'' dedi. Bu arada, Doğubayazıt ilçesinde de merkez üssü Aktuğlu köyü olan 2,7 ile 2,6 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.