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AĞRI'DA 3 ZANLIDAN 2'Sİ TUTUKLANDI AĞRI (A.A)

20 Eylül 2010 11:29

-AĞRI'DA 3 ZANLIDAN 2'Sİ TUTUKLANDI AĞRI (A.A) - 20.09.2010 - Ağrı merkeze bağlı Otlubayır köyünde 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgadan sonra gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Otlubayır Köyü Muhtarı Vehbi Aksoy ile gönüllü köy korucusu Nihat Aslan arasında, köy şebekesinden eve su hattı çekilmesi yüzünden çıkan ve Muhtar Aksoy ve 4 yeğeninin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kavganın ardından gözaltına alınan Nihat Aslan ile kavgaya karıştığı değerlendirilen Gökmen Aslan ve Ali Kılıç'ın, jandarma ekiplerince ifadesi alındı. İfadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartılan zanlıların, Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alındı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan Nihat Aslan ile ismi öğrenilemeyen bir zanlı tutuklandı. Diğer zanlının ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Polis ekipleri, adliye çıkışında herhangi bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Otlubayır Köyü Muhtarı Vehbi Aksoy ile gönüllü köy korucusu Nihat Aslan arasında, köy şebekesinden eve su hattı çekilmesi konusu yüzünden öğlen saatlerinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, korucu Aslan'ın kendisine zimmetli piyade tüfeği ile etrafa rastgele açtığı ateşte, muhtar Aksoy ile yeğenleri Serkan, Sinan, Hakan ve Vahit Aksoy yaşamını yitirmiş, Sibel Kılıç, Nurgül Aras ve Ülker Aksoy yaralanmıştı.

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