Ağrı'da 3 PKK'lı yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı ile onlara yardım ve yataklık eden 4 kişi yakalandı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bir grup teröristin Tendürek kırsal alanına geçiş yapacakları bilgisine ulaşan Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, Doğubayazıt ilçesi Iğdır Kavşağı'nda 04 AZ 874 plakalı bir araca operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

''Operasyonda araç içinde bulunan 2'si kadın olmak üzere 3PKK'lıyla onlara yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalanmıştır. Ayrıca söz konusu aracı arkadan takip eden ve daha önce PKK'lılara yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle aranan 1 kişi daha 58 EL 196 plakalı araçla kaçtığı esnada güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmıştır.

Operasyon sonucunda 3'ü terörist olmak üzere bunlara yardım ve yataklık eden toplam 7 kişi yakalanmış olup, ayrıca 58 EL 196 plakalı araçtan atıldığı görülen 1 adet roketatar ile çok sayıda şarjörlük ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir.''

Olayla ilgili araştırma sürüyor.