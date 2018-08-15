Ağrı'da 24 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 24 PKK/KCK üyesinin gözaltına alındığı açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Doğubeyazıt, Diyadin, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde operasyon yaptığı belirtildi. Operasyonlarda, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Doğubeyazıt İlçe Başkanı Ahmet Şah Sarı, ikinci başkan Fatma Oral ve eski başkan Selahattin Savaş\'ın da aralarında bulunduğu, çok sayıda örgütsel malzemeyle birlikte 24 PKK/KCK üyesinin gözaltına alındığı ifade edildi.