-AĞRI'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Ağrı'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Tendürek Dağı Şeyh Yaylası mevkisinde, güvenlik güçlerince dün 18.50'de yapılan faaliyet esnasında, bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile karşılaşıldı. Çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 1 M-16 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 1 gece görüş gözlüğü ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince dün 18.30'da yapılan faaliyet esnasında da, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş 1 el yapımı mayın bulundu.