T24 LogoT24 Logo
Gündem

AĞRI'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ANKARA (A.A)

02 Eylül 2010 17:43

-AĞRI'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Ağrı'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Tendürek Dağı Şeyh Yaylası mevkisinde, güvenlik güçlerince dün 18.50'de yapılan faaliyet esnasında, bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile karşılaşıldı. Çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.  Teröristlerle birlikte 1 M-16 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 1 gece görüş gözlüğü ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince dün 18.30'da yapılan faaliyet esnasında da, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş 1 el yapımı mayın bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24