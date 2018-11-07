Ağrı'da 15 PKK/KCK şüphelisi toplantı halinde yakalandı

AĞRI, (DHA)- AĞRI\'nın Tutak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK\'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

Ağrı\'nın Tutak ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı doğrultusunda ilçede terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ve örgüt propagandasında bulundukları tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda toplantı halinde oldukları belirtilen 15 zanlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları devam eden zanlıların savcılığa sevk edileceği belirtildi.