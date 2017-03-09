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Ağrı Valisi: Leyla Zana bana "PKK'yı 20 devlet kullanıyor" dedi

"PKK bu bölgenin insanı değildir"

09 Mart 2017 20:10

Ağrı Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Vali Musa Işın, HDP Milletvekili Leyla Zana'nın seçimlerden sonra kendisini ziyaret ettiğini ve “PKK'yı 20 devletin kullandığını söylediğini” iddia etti.

"Helise Günü Etkinlikleri" kapsamında Leylek Pınar Mahallesi'ndeki taziye evinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Işın, 1.5 yıldır il terör hadisesi yaşanmadığını söyledi.

Zana’nın kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Işın, şunları söyledi:

"Leyla Zana Ağrı Milletvekili seçildikten sonra diğer 3 milletvekiliyle birlikte ziyarete geldi. Ziyaretten 2-3 gün öncede Doğubayazıt'ta tırlar ve kamyonlar yakılmıştı. Ben de Sayın Vekil, 'Kürtler size 80 milletvekili verdi' dedim. Bu, 'Biz kan akmasını istemiyoruz. Ülkemizde bölgemizde şiddet istemiyoruz. Biz insanlarımızın öldürülmesini araçlarımızın yakılmasını istemiyoruz' demektir. 80 milletvekili gidin PKK'ya 'Biz şiddet istemiyoruz, biz siyaset yapmak istiyoruz' deyin. Bakın Doğubayazıt'ta araçlar yakıldı. İnsanlar öldürülüyor. Devlet buna göz yumamaz. Siz bu insanlardan oy aldınız. Leyla Zana da bana dedi ki 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor.' İşte biz de bunu söylüyoruz. PKK bu bölgenin insanı değildir. Taşeron örgütlerin içimize koyduğu bir fitnedir."

 

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