Ağrı Valisi: Leyla, 8-10 gün aç bırakılması sonucu hayatını kaybetmiş

Ağrı Valisi Süleyman Elban 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Vali Elban, yaptığı basın açıklamasında, Leyla'nın ölüm sebebinin 8-9 gün aç bırakılması olduğunu söyledi. Otopsi raporlarının tamamlandığını belirten Elban, herhangi bir tecavüz emaresine rastlanmadığını söyledi.

Vali'nin açıklaması şöyle:

"Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış. Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması.

Çocukla ilgili herhangi bir istismar veya tecavüz emaresi yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Cenaze sabah 5 itibariyle aileye teslim edildi, ve yavrumuzun cenazesi defnedildi. Başımız sağ olsun. Gözaltılar var. Bazı ipuçları var. Savcılık olayın üzerinde yoğun bir şekilde ilgileniyor. Jandarma ve emniyet güçlerimiz olayla ilgili çalışıyor.

Olay yeri daha önce AFAT ekiplerimiz, balık adamlarımız tarafından defalarca bakılan bir yer. Zaten adli tıp raporuna göre en fazla birkaç gün içinde oraya bırakılmış. Cesedi de oraya çay biçmek için giden bir köylü görüyor."

