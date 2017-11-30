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Ağrı merkezli FETÖ operasyonunda 10 asker tutuklandı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI merkezli 9 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 30 rütbeli askerden 10'u tutuklandı

30 Kasım 2017 21:17

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI merkezli 9 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 30 rütbeli askerden 10\'u tutuklandı.
FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 32 rütbeli asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay rütbesindekilerin bulunduğu 3\'ü ihraç, 29\'u muvazzaf şüphelinin yakalanmasına yönelik Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, geçen 16 Kasım\'da Ağrı merkezli olarak İstanbul, Ankara, Trabzon, Erzurum, Malatya, Giresun, Kırklareli, Çanakkale, Karaman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. 1 kıdemli albay, 2 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 10 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 20 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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