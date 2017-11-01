Ağrı merkezli El Nusra operasyonunda 4 tutuklama

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI merkezli 4 ilde, El Nusra terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4\'ü tutuklandı.

El Nusra silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgütsel içerikli toplantı ve sohbetlere katılan, örgüte eleman temini faaliyetlerinde bulunan ve finansal destek sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen 17 Ekim günü operasyon düzenlendi. Doğubayazıt merkezli İstanbul, Van ve Hatay\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 11\'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, S.K., A.C., M.C.H. ve H.İ. tutuklanarak cezaevine konuldu.