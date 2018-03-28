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Ağrı merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI merkezli 16 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

28 Mart 2018 16:29

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI merkezli 16 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele kapsamında mahrem emniyet yapılanmasına yönelik, Ağrı merkezli 16 ilde operasyon yapıldı. Meslekten ihraç edilen ve açıkta bulunan emniyet personeli ile örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan sivil şüphelilere yönelik polislerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.  26 Mart\'taki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

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