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Ağrı kesici hap satmaktan tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da ayakkabıcı Barbaros Kocaoğlu (36), reçete şartı olan ağrı kesici ilaç sattığı iddiasıyla tutuklandı

28 Kasım 2017 19:32

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da ayakkabıcı Barbaros Kocaoğlu (36), reçete şartı olan ağrı kesici ilaç sattığı iddiasıyla tutuklandı.
İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında, ayakkabı dükkânı bulunan Barbaros Kocaoğlu\'nun uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyip, şüpheliyi takibe aldı. Dün işyerinin önünde bekleyen sivil ekipler, içeri girip kısa süre sonra dışarı çıkan bir erkek şüpheliyi durdurup üst araması yaptı. Aramada, şüphelinin üzerinde, reçeteye bağlı satılan 1 adet ağrı kesici hap bulundu. Şüpheli, hapı Kocaoğlu\'ndan para karşılığı satın aldığını söyleyince, polis işyerine girip arama yaptı. Yapılan aramada, aynı haptan tablet halinde 202 adet bulununca Barbaros Kocaoğlu gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün \'Reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu madde etkisi doğuran madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilen Kocaoğlu, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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