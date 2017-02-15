T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı DBP il yöneticisi tutuklandı

Ağrı’da gözaltına alınan DBP il yöneticisi Abdurahman Yıldırım “örgüte yardım ve yataklık” gerekçesiyle tutuklandı

15 Şubat 2017 01:38

Ağrı’da 9 Şubat’ta polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında aralarında Belediye Eş Başkan Yardımcısı Halef Keklik ve DBP il yöneticisi Abdurrahman Yıldırım’da bulunduğu 9 kişiden 5’i dün emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 4’ ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İhsan Taşdemir isimli yurttaş “örgüte yardım ve yataklık” gerekçesiyle tutuklandı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan aralarında Ağrı Belediye Eş Başkan Yardımcısı Halef Keklik ve Ağrı DBP il yöneticisi Abdurrahman Yıldırım’ın bulunduğu 4 kişi ise bugün emniyette biten işlemelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle çıkarıldıkları mahkemede DBP il yöneticisi Abdurrahman Yıldırım “örgüte yardım ve yataklık” gerekçesiyle tutuklanırken, Ağrı Belediye Eş Başkan Yardımcısı Halef Keklik ve beraberindeki iki yurttaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER

ağrıyöneticitutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24