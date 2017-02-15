Ağrı DBP il yöneticisi tutuklandı

Ağrı’da 9 Şubat’ta polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında aralarında Belediye Eş Başkan Yardımcısı Halef Keklik ve DBP il yöneticisi Abdurrahman Yıldırım’da bulunduğu 9 kişiden 5’i dün emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 4’ ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İhsan Taşdemir isimli yurttaş “örgüte yardım ve yataklık” gerekçesiyle tutuklandı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan aralarında Ağrı Belediye Eş Başkan Yardımcısı Halef Keklik ve Ağrı DBP il yöneticisi Abdurrahman Yıldırım’ın bulunduğu 4 kişi ise bugün emniyette biten işlemelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle çıkarıldıkları mahkemede DBP il yöneticisi Abdurrahman Yıldırım “örgüte yardım ve yataklık” gerekçesiyle tutuklanırken, Ağrı Belediye Eş Başkan Yardımcısı Halef Keklik ve beraberindeki iki yurttaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.