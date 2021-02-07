Ağrı Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, istismar ettiği çocuğun annesini “Aynısını sana da yapacağım!” diye tehdit etti

Ağrı Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Şahin, 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Ö.D’nin annesi T.D ise ifadesinde, “Şahsın evine gittim. Niçin kızımı taciz ettin? diye sordum. O da benim saçlarımdan tuttu, enseme vurdu ve kulağıma eğilerek ‘aynısını sana da yapacağım’ dedi” açıklamasını yaptı.

Nizamettin Şahin

Cumhuriyet gazetesinden Kübra Köklü’nün haberine göre, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin ve Ö.D’nin avukatı Nilda Baltalı da mahallede başka çocukların da taciz edilidiğini, ancak korkudan şikâyetçi olmadığını söyledi.

Olay 16 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşti. Şahin’in çocuğa yönelik eylemlerinin cinsel istismar suçu oluşturduğu ve mağdura cinsel istismarda bulunmak amacıyla kolunu, omzunu sıktığı, bu hususun mağdur çocuk hakkında düzenlenen adli raporda tespit edildi.

Tutanakta Ö.D’nin annesi T.D’nin de ifadesi yer aldı. T.D., olayı duyar duymaz Şahin’ in evine gittiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bir kaç kadın evime geldi ve bana ‘kocan duymasın, çocuğu da al aşağıya gel’ dediler. Biz de aşağıya indik. Burada bana, ‘Nizamettin denen şahsın çocuğumu istismar ettiğini söylediler. Kızıma sorduğumda ağlayarak doğruladı. Bunun üzerine bu şahsın evine gittim. Niçin kızımı taciz ettin? diye sordum. O da benim saçlarımdan tuttu, enseme vurdu ve kulağıma eğilerek ‘aynısını sana da yapacağım’ dedi.”

Ağrı Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta görülen duruşmada, tutuklu yargılanan sanık Şahin'in avukatlarının istemiyle Ağrı Barosu'nun katılma talebi reddedildi.