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Ağrı Dağı'nda jandarmaya bombalı tuzak

Olay 2 bin metre yüksekliğinde dağlık bölgede meydana geldi

10 Ekim 2012 19:17

 

Iğdır’dan Ağrı Dağı’ndaki Korhan Yaylası’nda bulunan Jandarma Karakolu’na erzak götüren askerlere PKK’lılar bombalı tuzak kurup roketli saldırıda bulundu. Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken PKK'lıları püskürten güvenlik güçleri operasyon başlattı.
 
Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Iğdır kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta Ağrı Dağı’nın deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekliğinde dağlık bölgede meydana geldi. PKK'lılar, Iğdır’dan, zırhlı araçla Korhan Yaylası’ndaki jandarma karakoluna erzak götüren jandarmalara bombalı tuzak kurdu. Ancak askerler yol kenarında yeni kazılan yeri görünce, tuzağı fark etti. Bomba eğitimi verilen köpeğin yardımıyla buraya patlayıcının yerleştirildiği belirlenince sinyal kesici ’Jammer’ devreye sokuldu. 
 
Askeri aracın geçişi sırasında bombayı patlatamayan PKK'lılar, roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda zırhlı araç isabet almazken, inen askerler PKK'lılara anında karşılık verdi ve araç manevra yaparken devrildi. 
 
Çıkan çatışmada yakında meşeliğe kaçan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyon başlatıldı. Ağrı’dan da PKK'lıların tuzakladığı bombayı etkisiz hale getirmek üzere bomba uzman ekipleri sevk edildi.
 

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