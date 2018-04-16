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Ağrı Dağı'nda 2 terörist daha öldürüldü

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI Dağı mevkiinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

16 Nisan 2018 15:01

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI Dağı mevkiinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda 2 PKK\'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Valilik, son 11 gün içerisinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Ağrı Dağı bölgesinde yapılan operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlarda 2 roketatar, 2 M16 tüfeği, 1\'er zagros ve bixi makineli tüfek, 6 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.
Ağrı Dağı\'nda teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda son 11 gün içerisinde 1\'i sağ olmak üzere toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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