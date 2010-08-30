-AĞRI DAĞI'NA ''ZAFER TIRMANIŞI'' AĞRI (A.A) - 30.08.2010 - Ağrı Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Ağrı Dağı Zirve Tırmanışı tamamlandı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden 26 Ağustos'ta, 38'i yabancı, toplam 210 dağcının katılımıyla başlayan tırmanış, bugün sabaha doğru tamamlandı. 4 gün süren tırmanış sonunda zirveye ulaşan 61 dağcı, burada Türk Bayrağı'nı açmanın sevincini yaşadı. Zirveye Türk Bayrağı'nı diken dağcılar, 4 bin 200 ve 3 bin 200 metre kamplarında bekleyen diğer dağcılarla birleşerek, inişe geçti. Tırmanışta, sağlık ile arama kurtarma birliği ekipleri hazır bulundu. 210 dağcıdan sadece 61'i zirveye ulaşabildi. 4 bin 200 metredeki kamp ile zirve arasında rahatsızlanan 3 dağcıya, sağlık ekipleri müdahale etti. Oruç tutan 11 dağcı ise kamp mutfaklarında aşçıların pişirdiği yemeklerle iftarını açtı.