Ağrı Dağı’na Ermenistan bayrağı



İzin faksla iptal edildi



Ermeni asıllı Amerikalı ve Kanadalı dağcıların geçen ay izinleri olmadığı halde Ağrı Dağı’na tırmanarak zirveye Ermenistan ve Dağlık Karabağ bayrakları diktiği ortaya çıktı.Ermeni haber sitesi “Asbarez”, 9 Amerikalı, 2 Kanadalı dağcının 13 Temmuz’da Gürcistan’dan Türkiye’ye girdiğini belirterek hikâyenin gerisini şöyle aktardı:“Türk sınırında bir görevli onlara neden Türkiye’ye girmek istediklerini sordu. Türkçe bilen bir dağcı Ağrı Dağı’na tırmanacaklarını söyledi. Görevli, gruptaki beyaz saçlı birine baktı ve ‘Bu adam mı dağa tırmanacak?’ dedi. Vatche Soghomonian isimli o adam, Türk sınırındaki görevlilerin kendilerine çok samimi davrandığını söyledi.”Ermeni haber sitesi “Asbarez”in anlatımına göre Ararat 11 adlı ekip tırmanışa 15 Temmuz’da başladı. İkinci gece ağır kar yağışı ve dolu fırtınasıyla karşılaştılar. Rehberleri tırmanışa devam etmeyi reddetti ancak ekiptekiler tırmanıştan vazgeçmedi.Asbarez, anlatımına şöyle devam etti: “Ekip üyelerinden Seth Setrakian irtifa hastalığına yakalanınca ekipteki doktor, güvenli bir bölgeye inip kendilerini orada beklemesini söyledi. Ama Setrakian, bir Ermeni için ölünecek en iyi yerin Ağrı Dağı olduğunu söyledi.”Tırmanışa başladıkları üçüncü günde zirveye ulaşan ekiptekiler Ermenistan ve Dağlık?Karabağ’ın bayraklarını dikip bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. İnternet sitesinde yazılanlara göre ekip daha sonra dans edip şarkı da söyledi.Yine sitede yazdığına göre ekibin tırmanış için gerekli izni vardı ancak oraya gittiklerinde, TurizmBakanlığı’nın bir faks göndererek izinleri iptal ettiğini öğrendiler.Yazıda bu durum şöyle anlatıldı:?“Ancak bölgede Kürt nüfusu çoğunlukta ve Kürtler Türk hükümetini ya da izinleri çok ciddiye almıyor. Ekibin bir üyesi, Kürtlerin daha ziyade iş yapmakla ilgilendiğini söyledi. Böylece ekip dağa çıkabildi.”