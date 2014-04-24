Ağrı Dağı eteğinde 23 Nisan: Her biri vazgeçilmez cihan parçası

T24 kamerası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye'nin doğu sınırında, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin Örtülü köyündeydi.

Ağrı Dağı’nın eteklerine kurulu Örtülü köyünde öğretmen ve öğrenciler 23 Nisan’ı kutladılar. İzleyicilerin çoğunlukla anneler olduğu kutlamaları, T24’ün video editörü Fatih Pınar, çocukların evlerinden okullarına gidiş sürecini de dâhil ederek çekti.

İşte Pınar’ın gözünden Örtülü köyünden 23 Nisan görüntüleri:

T24'ün notu: Başlık, Ahmed Arif'in "Anadolu" şiirinden alınmıştır