Ağrı'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Ağrı'da, içinde 25 göçmenin bulunduğu tahmin edilen minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 göçmen yaralandı. Kaza sonrası 7 göçmenin ise kaçtığı iddia edildi.



Kaza, akşam saatlerinde Eleşkirt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ağrı'dan Eleşkirt ilçesi yönüne giden, içinde göçmenlerin bulunduğu minibüs, ilçeye 6 kilometre kala ismi belirlenemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada 17 göçmen yaralandı, kazadan hafif sıyrıklarla kurtlan 7 göçmenin ise korkup kaçtığı iddia edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA