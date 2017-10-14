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Spor

Ağrı Birlikspor, hayatını kaybeden futbolcusunun adını takıma verdi

Takım otobüsü Patnos yakınlarında kaza geçirmiş ve Dicle Aslan yaşamını yitirmişti

14 Ekim 2017 13:20

Kadınlar Futbol Ligi takımlarından Ağrı Birlikspor, mart ayında hayatını kaybeden futbolcusu Dicle Aslan'ın adını kulübe verdi. 2. Lig'de mücadele eden kulübün adı, 'Dicle Aslan Spor Kulübü' olarak değiştirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Birlikspor'un otobüsü, 19 Mart günü Malatya deplasmanına giderken Patnos yakınlarında kaza geçirmiş, ağır yaralanan Dicle Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Takımın gol kralı olan, arkadaşları ve yöneticiler tarafından çok sevilen Dicle'yi kulübü unutmadı. Ağrı Birlikspor geçen ay yaptığı olağanüstü genel kurulda ismini Dicle Aslan Spor Kulübü olarak değiştirdi. İsim değişikliği geçtiğimiz günlerde onaylandı. Takım bu sezon 2. Lig'de Dicle Aslan Spor Kulübü olarak mücadele edecek.

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