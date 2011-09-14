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Dünya

Ağrı bilgisayarla tespit edilebilecek CHICAGO (A.A)

14 Eylül 2011 09:35

-Ağrı bilgisayarla tespit edilebilecek CHICAGO (A.A) - 14.09.2011 - ABD'li araştırmacılar, bilgisayarların kullanıcılarının ağrılarını tespit etmesine olanak sağlayan bir program geliştirdi. Beyin tarama sonuçlarını incelemek için bir bilgisayar eğitim yazılımından yararlanan Stanford Üniversitesinden uzmanlar, nörolojik görüntüleme yöntemleri vasıtasıyla bir kişinin ağrı hissedip hissetmediğinin objektif olarak tespit edilebileceğini ortaya koydu. Konuyla ilgili araştırması PLoS One dergisinde yayımlanan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Sean Mackey, günümüzde doktorların ağrı tespiti konusunda hastalarının kendilerine verdikleri bilgilere güvenmek zorunda olduğunu, oysa çok genç, çok yaşlı, bunamış ya da bilincini yitirmiş hastalardan ağrılarına ilişkin bilgi almanın mümkün olmadığını belirtti. Bu konudaki eksikliğin kendisini bir ''ağrı dedektörü'' bulma yönünde çalışmaya ittiğini ifade eden Mackey, geliştirdiği yöntemin kronik ağrının daha başarılı şekilde tespit ve tedavi edilmesi konusunda uzmanlara yardımcı olacağını kaydetti. Mackey ve ekibinin araştırması kapsamında, bir grup hastadan sıcak nesnelere dokunmaları istendi, ve hastaların beyinsel hareketleri, önce nesnelere dokunduklarında, ardından aynı nesnelere ''canları yanacak kadar'' dokunduklarında görüntülendi.   Söz konusu görüntülerdeki bilgileri işleyen ve karşılaştıran bilgisayar, sıcağa ve acıya verilen tepkileri birbirinden ayırt etmeyi öğrendi. Uzmanlar, bilgisayarın, hastaların hangilerinin ağrı hissettiğini tespit etmede yüzde 80 başarılı olduğunu kaydetti.

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