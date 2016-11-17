Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Sırrı Sakık’a hapis cezası

Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Sırrı Sakık’a 7 Haziran 2015 seçim mitinginde yaptığı bir konuşmada 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararın temyiz edileceği öğrenildi.

Ağrı Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Sırrı Sakık, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen ‘Büyük İnsanlık Mitingi’nde yaptığı konuşma nedeniyle ‘Türk milletini aşağılamak’ ve ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"Duruşmada Sakık ve avukatları hazır bulunurken, yapılan savunmanın ardından mahkeme heyeti Sakık’a ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama’ suçundan beraat, ‘örgüt propagandası’ yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Karar, avukatlar aracılığıyla temyiz edilecek” denildi.

"Bu kadar zalimliğin yanında elbette bu ceza devede kulak kalır”

Öte yandan, Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık da, sosyal paylaşım hesabından “Bugün barışı ve çözümü çare gören bir konuşmamda ötürü 1 yıl 3 ay ceza aldım. Bu kadar zalimliğin yanında elbette bu ceza devede kulak kalır” paylaşımını yaptı.