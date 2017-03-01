Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı

Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) Ağrı Belediye Başkanı olan Sırrı Sakık, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı.

Ağrı Valisi Musa Işın, Sakın'ın yerine, Ağrı Belediyesi Başkanlığı'na kayyum olarak atandı.

Sırrı Sakık, 1 Haziran 2014'te yapılan yerel seçimlerde yüzde 51'lik oy oranıyla Ağrı Belediye Başkanı seçilmişti.

Sırrı Sakık'ın görevinden alınmasıyla, DBP'den, il belediye başkanlığı bazında görevde bir tek Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit kalmış oldu.

Sakık hakkında, 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesindeki kampanya döneminde yaptığı bir konuşma nedeniyle, 'Türk milletini aşağılamak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Ağrı Belediye Meclisi'ndeki 17 DBP'li üyeden Ömer Polat, Fehim Çetinkaya, Gülsüm Demir, Kutbettin Tosun, Murat Aydemir ve Burhan Taşdemir geçen ay İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmıştı.

DBP'nin toplam olarak 10 il, 62 ilçe ve 9 belde belediyesine kayyum atanmış durumda.

İçişleri Bakanlığı kararı sonrası, il emniyetine bağlı birimlerin belediyenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldığı bildirildi.