T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı

Sakık, 1 Haziran 2014'ten beri Ağrı Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyordu

01 Mart 2017 18:10

Demokratik Bölgeler Parti'li (DBP) Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık görevinden alındı. Ağrı Belediye Başkanlığı'na Ağrı Valisi Musa Işın kayyım olarak atandı. 

Sakık, 1 Haziran 2014'ten beri Ağrı Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyordu. Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Polat ile 5 belediye meclis üyesi  de bir ay önce görevden uzaklaştırılmıştı.

Sakık'tan ilk açıklama

Sakık, görevden alınmasına ilişkin Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Üç yıldır yürütmüş olduğum Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden bugün itirabiyle alındım. Halkımızın bize bu sorumluluğu verdiği günden bugüne arkadaşlarımla birlikte hayata geçirdiğimiz her proje ve her hizmetle Ağrı’yı Türkiye’nin en huzurlu kendi yaptık, alnımız açık, vicdanımız rahat. 2 Mart 1994’te yani tam 23 yıl önce parlamentodan alınıp demokratik siyasetin dışına itilmiştik ve bugün tarih tüm günahlarıyla tekerrür etti. Fakat bedeli ne olursa olsun bu topraklarda bir gün barışı muhakkak inşaa edeceğiz. Ağrı’da bu süre zarfında birlikte çalıştığım tüm belediye emekçilerine, tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın”

Kayyım atanan DBP’li belediyeler

 

DBP’li 10 il, 62 ilçe ve 9 belediye daha önceden kayyım atanmıştı.  Kayyım atanmayan tek DBP'li belediye Iğdır. DBP'nin tutuklu belediye eşbaşkanlarının sayısı da 83.

 

ETİKETLER

Sırrı SakıkAğrı Belediye Başkanıgörevden alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24