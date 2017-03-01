Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı

Demokratik Bölgeler Parti'li (DBP) Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık görevinden alındı. Ağrı Belediye Başkanlığı'na Ağrı Valisi Musa Işın kayyım olarak atandı.

Sakık, 1 Haziran 2014'ten beri Ağrı Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyordu. Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Polat ile 5 belediye meclis üyesi de bir ay önce görevden uzaklaştırılmıştı.

Sakık'tan ilk açıklama

Sakık, görevden alınmasına ilişkin Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Üç yıldır yürütmüş olduğum Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden bugün itirabiyle alındım. Halkımızın bize bu sorumluluğu verdiği günden bugüne arkadaşlarımla birlikte hayata geçirdiğimiz her proje ve her hizmetle Ağrı’yı Türkiye’nin en huzurlu kendi yaptık, alnımız açık, vicdanımız rahat. 2 Mart 1994’te yani tam 23 yıl önce parlamentodan alınıp demokratik siyasetin dışına itilmiştik ve bugün tarih tüm günahlarıyla tekerrür etti. Fakat bedeli ne olursa olsun bu topraklarda bir gün barışı muhakkak inşaa edeceğiz. Ağrı’da bu süre zarfında birlikte çalıştığım tüm belediye emekçilerine, tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın”

Kayyım atanan DBP’li belediyeler

DBP’li 10 il, 62 ilçe ve 9 belediye daha önceden kayyım atanmıştı. Kayyım atanmayan tek DBP'li belediye Iğdır. DBP'nin tutuklu belediye eşbaşkanlarının sayısı da 83.