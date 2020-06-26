Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Acun Ilıcalı'ya seslenerek, "Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım" ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Survivor finalinin Ağrı Dağı'nda yapılması için Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından Ağrı Dağı görseli eşliğinde paylaşım yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Sayın Acun Ilıcalı'ya açık davet. Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım" ifadelerini kullandı.



Savcı Sayan'ın bu teklifine Acun Ilıcalı'nın bir yanıt verip vermeyeceği merak konusu oldu.