Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: İnce, Kılıçdaroğlu'ndan çok daha yüksek oy alır

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alacağı değerlendirmesini yaptı.

AKP'li Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce hakkında Twitter'dan paylaşım yaptı. İnce ile uzun yıllar çalıtşığını ve CHP'yi iyi tanıdığını kaydeden Sayan'ın paylaşımı şu şekilde:

"M.İnce ile uzun yıllar çalıştım. Parti kurar mı,kurmaz mı,kuramaz mı,onu bilemem kendi iradesi Ama şunu iyi biliyorum ki; parti kurduğunda KK’dan çok daha yüksek oy alacaktır. kamuoyunda Kılıçdaroğlu’na göre karşılığı çok daha fazladır CHP’yi iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum"