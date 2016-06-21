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Agresif nine, sözünü dinlemeyen torununu bıçakladı!

Boyun ve omuz bölümünden yaralanan torun, hastaneye kaldırıldı

21 Haziran 2016 20:58

Bolu'da, 70 yaşındaki Nezaket A., sözünü dinlemediği için tartıştığı 25 yaşındaki torunu Elif G.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Kent Meydanı'nda öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Nezaket A., sözünü dinlemeyen torunuyla bir restoran önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Nezaket A., torunu Elif G'ye bıçak salladı. Boyun ve omuz bölümünden yaralanan Elif G., çağrılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Elif G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olay yerinden ayrılan Nezaket A.'yı bulmak için çalışma başlattı, soruşturma sürdürülüyor.
 

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