Agos’un hedef gösterilen Azeri muhabirine tehdit: Ermeni itisin!

Agos gazetesinin Azeri muhabiri Arzu Geybullayeva ülkesindeki bir internet sitesinin kendisiyle yaptığı röportajın ardından hedef haline getirildi. Geybullayeva tehdit mesajlarının sıklaşmaya başladığını söylüyor ve ekliyor. “Bunu para için yaptığımı ve hain olduğumu söylüyorlar. ‘Sen Ermeni itisin’ diyenler oluyor. Akla gelmez küfürler ediyorlar. Çok bunaldım.”

Agos gazetesinden Fatih Gökhan Diler'in haberine göre, Arzu Geybullayeva ile ilgili yaşananlar şöyle:

Süreç, modern.az sitesinin Arzu Geybullayeva’yla yaptığı röportajla başlamıştı. modern.az sitesinin röportajı sunuş şekli ve röportajı yapan muhabirin Agos’la ilgili yönelttiği sorular, bir yandan Agos hakkında “düşman” gazete şeklinde olumsuz bir imaj çizerken, Geybullayeva’yı da ülkesinde hedef haline getirdi ve kendisi röportaj sonrasında sosyal medyada bir linç kampanyasıyla karşı karşıya kaldı.

‘Ermeni itisin’

Modern.az sitesi, Azerbaycan ve Ermenistan sivil toplumları arasındaki ilişkileri geliştirmek için faaliyetler yapan Geybullayeva’yla yaptığı röportajı, şu sözlerle sundu: “Bir milletin topraklarını işgal eden, soydaşlarını yurtlarından göç etmeye mecbur kılan düşmanla aynı çatı altında, istemeden yüz yüze göz göze gelmek, ilk bakışta mümkün mü? Türkiye ’de yayımlanan Ermeni gazetesi ‘Agos’un Azerbaycanlı muhabiri Arzu Geybullayeva, modern.az sitesine açıklamasında işte bu ve diğer ilginç sorulara cevap veriyor.”

Muhabirin yönelttiği sorulardan bazıları şu şekildeydi: “Bir zamanlar Hrant Dink’in genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin bir Ermeni gazetesi olduğu sır değil. Orada çalışan bir Azeri olarak sizle ilişkileri nasıl?”; “Azeri olduğunuz için Agos, yazılarınıza sansür uyguladı mı?”; “Agos’takilerin size bakışları nasıl? Size agresif davranıyorlar mı?”; “Agos’ta çalıştığınız için sizi kınıyorlar mı?”

Farklı sitelerde hedef oldu

Azerice yayın yapan haber siteleri aznews.az, musavat.com, newstimes.az, azinform.az, Geybullayeva’yı hedef göstermeye devam ediyor. Bu haberlerden bazıları şöyle:

aznews.az’den Elnur Eltürk: “Arzu Geybullayeva Türkiye’de Ermenilerin esas tribünü olan ‘Agos’ gazetesinde Azerbaycan aleyhine makaleler yazıyor. Güya bunu kendisinin dünya görüşüne dayandırıyor. Kendisi bunu nasıl savunur, bu, onun kişisel işidir. Ben, onun bu adımının tek adı var: düşman ekmeğine yağ dökmek ve vatana karşı olanlarla işbirliği yapmakla bir takım durmak.”

apa.tv’den Elnur Hidayetoğlu: “Ermeni medyasında çalışmak, hele Ermenilerle çalışmak, onlardan biri olmak demektir. Sapkınlık ve alçaklıktan başka bir şey değildir. Ömrümün sonuna kadar herhangi bir Ermeni’yle arkadaşlık etsem, onlarla yakınlık etsem, bu vatanın evladı değilim, en şerefsiz insan olurum.

Geybullayeva bu haberlerden sonra tehdit mesajlarının sıklaşmaya başladığını söylüyor ve ekliyor. “Bunu para için yaptığımı ve hain olduğumu söylüyorlar. ‘Sen Ermeni itisin’ diyenler oluyor. Akla gelmez küfürler ediyorlar. Çok bunaldım.”