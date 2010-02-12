Agos’a sanal saldırı

T24 - Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürüldüğü Agos gazetesine bu kez de sanal saldırı yapıldı.

Agos gazetesinin internet sitesi hacklendi. Siteye, Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast’ın Samsun’daki karakolda çekilen resmi konuldu.

Sayfada “Ogün Samast’a selam olsun” cümlesiyle başlayan tehdit dolu bir mesaj da yer aldı. işte o mesaj; "Ya seversiniz ya terkedersiniz, yada hırant haini gibi ölüp gidersiniz, siz sizsiniz kendinizi biz kadar bilirsiniz hakettiklerinizi yaşadınız ve böylede devam edeceksiniz, sitenizde bulundurulmayan Türk bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Adına Yapılan bu eylemimiz daha geniş ve mevcut iktidar karşıtlarına karşın zehir gibi dağılacak ve bu yöndeki herkez bundan etkilenecektir. eğer yazılarınızı sözlerinizi eylemlerinizi bizim isteğimiz doğrultusunda düzeltmezseniz yeni ogün samast'lar yeni hırant dinkler mevcut olacaktır. akıllı olmak sizin için en büyük cehalettir ve sizin için Türklüğünden vazgeçen o hainlerinde bir gün bu ülkeden sınır dışı edileceği gibi elbet topunuzdan Türkiye Mevcut İktidar sayesinde temizlenecek ve bütün karalama kumpanyaları artık başarısız ve sonuçsuz kalacaktır artık"

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti.