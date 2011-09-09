'Agos'a karşı eylem planlamıştık'

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‘Yatamazsak asarız’







Birinci “Ergenekon” davasıyla birleşen Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılması dosyasının tutuklu sanığı Bedirhan Şinal, kendisini yönlendiren kişilerle birlikte Hrant Dink öldürüldükten sonra Agos gazetesi ve çalışanlarına karşı eylem hazırlığında olduklarını iddia etti.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkeme-si’ndeki duruşmada çapraz sorgusu yapılan Bedirhan Şinal’e, üye hâkim Hüsnü Çalmuk tarafından “Sizi kullananlar para verdiler mi?” sorusu yöneltildi. Şinal, bu soruya, “Taksim’de beni tanıştırdıkları papaz, cebime para koydu. İşadamlarının verdiği paralar var” karşılığını verdi.Şinal, kendisine vaat edilenin yerine getirilmediği iddialarına ilişkin Çalmuk’un “Polislerin yerine getirmediği vaat nedir?” sorusunu ise “Bana ‘3-4 ay içinde cezaevinden çıkarsın’ demişlerdi. 4 yıldır buradayım” diye cevaplandırdı. Çalmuk’un “Nasıl sağlayacaklar bunu?” sorusu üzerine de Şinal, gasp nedeniyle 10 yıl ceza aldığını, ancak kendisinin 3 ayda tahliye edildiğini belirterek, “10 yıl ceza verdirip 3 ayda tahliye ettiren adamların istediğini yaparsam cezaevinden çıkarım diye düşündüm. Ancak buradayım” dedi.Şinal, ‘Polislerle nasıl bir anlaşma imzaladığı’ sorusuna ise “Onları savunup diğer sanıkları suçlayacağım ve polisin verdiği her talimatı yerine getireceğim şeklinde bir anlaşmaydı” dedi.Cezaevinde, gazetelerin arasına sıkıştırılmış şekilde, “Seni cezaevinde yaşayan bir ölüye çevireceğiz” yazılı notlar aldığını ileri süren Şinal, savcı Mehmet Ali Pekgüzel’in soruları üzerine de “Koğuşumda ama size sunmayacağım. Onların istediğini yapmak istemiyorum. İhbarla göndereceklerini söylemiştiler. Herhalde savcılığa da ihbar ederler” dedi.Hâkim Sedat Sami Haşıloğlu da Şinal’in ifadelerinde Veli Küçük, Sedat Peker, Hüseyin Görüm, Emin Gürses, Seyhun Zaim, Bora Ballı ve Boğaçhan Kağan Murathan’a iftira attığını söylediğini belirterek, iftira suçunun kanuni karşılığını bilip bilmediğini sordu. Şinal ise “40 yıl da yatarım, ama bunu bana yaptıranlar da burada yatsın. Bunları yaptığımda yaşım 16’ydı. Devlet bana sahip çıksaydı. Allah büyüktür. Yatamadığımız yerde de asarız kendimizi” dedi.Şinal, Hrant Dink öldürüldükten sonra Agos’a yönelik eylem hazırlıklarında bulunduklarını da belirterek, “Gazeteye, çalışanlara karşı nasıl saldırı olabilir diye hazırlıklarda bulunduk. Dink öldürüldükten sonra güvenlik artmış. Sürekli devriye geziyor” diye konuştu. Haşıloğlu’nun “Eylem gerçekleşti mi?” sorusuna Şinal, ”Bilmiyorum. Gazeteye ‘daha o günler var’ diye tehditler yapıldı” dedi.