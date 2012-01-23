AGOS yasaklı listesinden çıkarıldı

T24 -

Sistem nasıl çalışıyor?

İşte Türk Telekom'un bilgi notu:Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türk Telekom tarafından sunulan içerik filtreleme hizmeti teknik olarak kategori bazlı filtreleme yöntemini kullanmaktadır. İçerik filtreleme yazılımı üreticisi tarafından oluşturulan sistemde ön tanımlı kategoriler yer almaktadır. İnternet ortamında yer alan milyonlarca web sitesinin teker teker hangi kategoride değerlendirileceği üreticinin algoritmasına göre otomatik olarak belirlenmektedir.Bakanlığa sunulan ön tanımlı filtreleme kategorilerinden hangilerine filtre uygulanıp uygulanmayacağı, yine bakanlık tarafından belirlenmektedir. Okullarda uygulanan filtre hizmetinde; bakanlık tarafından yapılan kategori seçimine göre, web siteleri belirli algoritmalara göre otomatik olarak kategorilere ayrılmaktadır.Bakanlığın tercihi doğrultusunda, ‘kişisel web siteleri ve bloglar’ kategorisi engellenmektedir. Agos Gazetesi, sistem tarafından bu kategoride algılanması nedeniyle filtrelenmiştir. Konuyla ilgili üretici firmaya yaptığımız başvuru sonucu, gazetenin web sitesinin kategorisi değiştirilmiş ve Agos Gazetesi okullardan erişilebilir hale gelmiştir.Milyonlarca içeriğin eklendiği internet ortamında web sitelerinin tanımlanması için çok sayıda otomatik geri bildirim yöntemi kullanılmaktadır. Bu tanımlamalar kategorizasyon ana veritabanında saklanır. Ardından bu metotla elde edilen bütün linkler, kategorizasyon motorundan geçer.Kategorizasyon motorunun kullandığı öncelikli yöntem, istatistiksel analizler çıkarmak için özel yapay zeka tekniğidir. Ayrıca söz konusu sitenin belirli bir kategoriye ait olma olasılığını belirlemeyi sağlayan bir yöntem de kullanılmaktadır. Bu motorlar bir web sitesinin hangi kategoriye ait olduğunu otomatik olarak belirlemek için çok sayıda teknik kullanır. Bunlar arasında; anahtar kelimeye göre belirleme, imaj tanımlama ve olasılık hesaplama yöntemleri yer almaktadır.