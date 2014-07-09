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Agos hacklendi: Sizin gibi vatan hainlerini çok gördük!

Agos'u hackleyen hackerlar, 'Bundan sonra biz varız, büyük Osmanlı Devleti, usta Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yeniden doğuyor' mesajı verdi

09 Temmuz 2014 16:21

Sık sık siber saldırıya uğrayan Agos gazetesinin internet sitesi yeni bir siber saldırıya maruz kaldı.

Agos Gazetesi’nin internet sitesi hacklendi. “Hacked By HERAKLES – FEARLESLEON” şeklinde kendilerini tanıtan hackerlar, Agos’un tüm haberlerine şunu yazdı:

“Biz Sizin gibi vatan hainlerini çok gördük yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı biliyoruz. AMA BUNDAN SONRA BİZ VARIZ BÜYÜK OSMANLI DEVLETİ USTA RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE BİRLİKTE YENIDEN DOĞUYOR BU SES OSMANLININ AYAK SESLERİDİR. ! ANTİ ERMANİSTAN - ANTİ ABD - ANTİ ISRAEL KÖKÜNÜZÜ KURUTACAĞIZ. !”

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