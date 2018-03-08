A&G'nin anketine göre, AKP ve MHP'li seçmenin yüzde 49'u ittifakı doğru bulmuyor

Adil Gür'ün sahibi olduğu A&G Araştırma, yaptığı son kamuoyu yoklamasında Afrin Operasyonu ve AKP ile MHP arasında yapılan seçim ittifakına halkın bakışını araştırdı. Son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıklayan Gür, "AKP ile MHP arasında gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nı doğru buluyor musunuz?" sorusuna iki partinin seçmeninin "yüzde 50,7'nin doğru buluyorum, yüzde 49,3'ün ise doğru bulmuyorum" dediğini kaydetti.

"Zeytin Dalı Harekâtı başarılı mı?" sorusuna yüzde 83 evet dedi

Gür, "Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı buluyor musunuz?" sorusuna ise her 100 kişiden 83'ünün "evet başarılı buluyoruz" cevabını verdiğini belirtti.

İşte son kamuoyu yoklamasından çıkan sonuçlar:

AKP ve MHP seçmeninin yarısı ittifakı doğru buluyor

İkinci bir ankette ise kamuoyunun siyasi ittifaklara nasıl bakıldığı araştırıldı.

"AK Parti ile MHP arasında gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nı doğru buluyor musunuz?" sorusuna doğru buluyorum diyenlerin oranı 50,7 oldu.