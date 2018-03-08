T24 LogoT24 Logo
Gündem

A&G'nin anketine göre, AKP ve MHP'li seçmenin yüzde 49'u ittifakı doğru bulmuyor

"Zeytin Dalı Harekâtı'nı başarılı bulanların oranı yüzde 83"

08 Mart 2018 20:07

Adil Gür'ün sahibi olduğu A&G Araştırma, yaptığı son kamuoyu yoklamasında Afrin Operasyonu ve  AKP ile MHP arasında yapılan seçim ittifakına halkın bakışını araştırdı. Son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıklayan Gür, "AKP ile MHP arasında gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nı doğru buluyor musunuz?" sorusuna iki partinin seçmeninin "yüzde 50,7'nin doğru buluyorum, yüzde 49,3'ün ise doğru bulmuyorum" dediğini kaydetti.

"Zeytin Dalı Harekâtı başarılı mı?" sorusuna yüzde 83  evet dedi

 Gür, "Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı buluyor musunuz?" sorusuna ise her 100 kişiden 83'ünün "evet başarılı buluyoruz" cevabını verdiğini belirtti.

İşte son kamuoyu yoklamasından çıkan sonuçlar:

AKP ve MHP seçmeninin yarısı ittifakı doğru buluyor

İkinci bir ankette ise kamuoyunun siyasi ittifaklara nasıl bakıldığı araştırıldı.

"AK Parti ile MHP arasında gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nı doğru buluyor musunuz?" sorusuna doğru buluyorum diyenlerin oranı 50,7 oldu.

ETİKETLER

A Ganketseçim ittifakıakpmhpZeytin Dalı Harekatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24