'Ağlayan komandoya fiske vurdurmadım'

T24

‘Kimse dokunmasın’

Çok korktular

Esire kötülük olmaz

Kızım için bir daha göze alamam

Mavi Marmara’da silahsız eylemciler tarafından rehin alınınca ağlayan İsrailli Şayetet 13 komandosunun kendisine emanet edildiğini söyleyen Gazze gönüllüsü Murat Akinan, “Etkisiz hale getirildikten sonra kimseye bir fiske vurdurmadım” dedi. Bir eliyle yaralı İsrail askerine sarılıp diğer eliyle eylemcilere “Durun” işareti yapan Akinan, gemiye 18 yaşındaki kızı Saliha Sultan’la binmişti. Akinan, saldırı gecesi yaşadıklarını Hürriyet'e şöyle anlattı:“Sabaha karşı denizaltı, helikopter ve botlarla geldiklerini gördüm. İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ı gördüm. Üst köşkten içeri doğru yaralı bir İsrailli komandoyu sokuyordu. Teçhizatını almışlardı. Başkan Yıldırım, ‘Murat al, bunun güvenliğini sağla. Dikkat et, sakın kimse dokunmasın’ diye tembihleyip askeri bana emanet etti. Ben de ‘Durun. Kimse ona el sürmeyecek’ diye bağırarak ilk yaralı komandoyu aşağıya indirdim. Geminin doktorunu çağırarak pansumanını yapmasını istedim. O arada iki asker daha geldi. İnsanlar tepki gösteriyordu. O üç askerin başından ayrılmayıp tedavilerini sonuna kadar yaptırdım. Yanıma itidal sahibi 2-3 kişiyi aldım ve ‘Bunlara kimseyi dokundurtmayacağız’ dedim.Asıl bizim ölüler gelmeye başlayınca çok korktular, öldürüleceklerini düşündüler. Yalvaran gözlerle bakıyorlardı. İçlerinde biri çok ağlamıştı. Kendini kaybetti, kilitlendi. Biri altına işedi. İsrail askerlerini göz ve el temasıyla sürekli, ‘Problem yok. Sakin olun, rahat olun, bendesiniz’ diye sakinleştirdim. O güveni hissettiler. Gözlerindeki o korku, inanın kardeşlerimin ölmesiyle eş değerdeydi benim için. Güvenliklerini sağladıktan sonra benim işim bitti. İnsanlar da sakinleşmişti zaten. 45 dakika sonra da gemi teslim alındı.Tel Aviv’de gece yatağımdan kaldırıp 2.5 saat sorguladılar. Gemide, bir elim askerin üzerinde bir elim ‘Durun’ şeklinde gösteren fotoğrafımı bulmuşlar. Yanımda gaz maskeli eylemcilerden birinin fotoğrafını göstererek, ‘Tamam sen burada bir iyilik yapıyorsun ama yanındaki vuruyor’ dediklerinde, ‘Herkese mani olamam ama elimden geldiğince vurdurtmadım. Üç askeri çağırın yüz yüze görüşebilirim’ dedim. ‘Peki bunlara nasıl gücün yetti?’ dediler. ‘Müslümanlıkta esire kötü davranılmaz’ dedim.Murat Akinan, gemiye Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi kızı 18 yaşındaki Saliha Sultan’la birlikte bindi. Akinan, baba-kız çay keyfi yaparlarken olayı bütün sıcaklığıyla anlattı. Gemide kızını aşağıda, güvenli bir yere yerleştiren Akinan, “Bu riski yine göze alır mısınız?” sorusuna, “Kendi adıma alabilirim ama kızım için bir daha düşünmem” dedi. Saliha Sultan ise aynı soruya “Evet” yanıtını verdi.