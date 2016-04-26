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Spor

Ağlayan çocuğu "Ben artık Fenerbahçeli oldum" diyerek teselli eden Beşiktaşlı Necip Uysal'a Fair Play Ödülü verildi

Çocuğun babası 4 Nisan 2015'teki maçta yaşanan olayla ilgili mektup yazmıştı

26 Nisan 2016 22:01

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin verdiği Fair Play Ödülleri'nde 'Sportif Davranış Dalında' şeref diploması, derbi maçı öncesi seremonide “Ben artık Beşiktaşlı mı oldum?” diye ağlayan 6 yaşındaki çocuğa “Hayır, ben Fenerbahçeli oldum” diyen Necip Uysal'a verildi.

25 yaşındaki futbolcu ödüle, 4 Nisan 2015'teki Fenerbahçe maçı öncesi 6 yaşındaki bir çocuk ile aralarında geçen diyalogla layık görüldü. Seremonide Necip ile sahaya çıkan çocuk, "Ben sana düştüm. Artık Beşiktaşlı mı oldum?" diyerek ağlamış, Necip de onu, "Sen hala Fenerbahçelisin. Elimi tuttun diye, artık ben Fenerbahçeliyim" diye teselli etmişti.

Çocuğun babası, Necip Uysal’a şu mektubu yazmıştı:

"Değerli Oğlum Necip... Ben Fenerbahçe kongre üyesiyim ve iyi bir taraftarım. Beşiktaş maçında 6.5 yaşındaki iki oğlum seremonide sahaya çıktılar. Oğlum ile girdiğin bu diyalogu hiç unutmayacağım... Eşim ile birlikte maç boyunca senin başarılı olmanı istedik. Kaybettiniz ama sen kazandın..."

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necip uysalhaberfenerbahçebeşiktaşçocukfair play ödülü
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