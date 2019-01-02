Ağlara takılı deniz kaplumbağalarını böyle kurtardılar

Dünya turuna çıkan Norveçli kardeşler, Pasifik Okyanusu’nda balık ağları ve plastik atıklara takılmış 4 deniz kaplumbağasını kurtardıkları videoyu yayınladı. Video sosyal medyada büyük destek gördü.

Sverre’nin çektiği görüntülerde, ağa takılmış kaplumbağaları gören kardeşlerden Magnus, teknelerinde bulunan küçük botla kaplumbağalara doğru yöneliyor. İlk kaplumbağayı kolayca kurtaran Magnus, diğer kaplumbağaları kurtarmak için makas kullanıyor. Kurtarılan kaplumbağalar tekrar denize bırakılırken; ağlar ve plastik atıklar bota alınıyor.

Deniz kirliliği tahminlerin ötesinde

Newcastle Üniversitesi akademisyenleri, Pasifik Okyanusu’nda yürüttükleri çalışmalarda deniz kirliliği konusunda “çok endişe verici bulgular var” açıklamasında bulunmuştu. Pasifik Okyanusu’nun en derin noktalarında yaşayan hayvanlar üzerinde yapılan araştırmada muhtemelen plastik şişe, ambalaj ve sentetik kıyafetlerden kaynaklanan plastik lifler bulunduğunu ortaya konulmuştu. (DHA)