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Dünya
Deutsche Welle

AGİT'ten Ukrayna’nın doğusunda şiddet uyarısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kış mevsimiyle birlikte Ukrayna’nın doğusunda şiddetin yeniden tırmanışa geçebileceği uyarısı yaptı.

24 Kasım 2017 16:28

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Ukrayna'daki gözlemci misyonunun başkan yardımcısı Alexander Hug "Kışın zemin donduğunda ağır silahları intikal ettirmek çok daha kolay olacak” dedi. Funke Medya Grubu'na bir demeç veren Hug şiddetin bölgede tekrar artabileceğini ifade etti.

Ukrayna'nın doğusunda hükümet birlikleriyle Rusya yanlısı asiler üç buçuk yıldır savaşıyor. Geçen haftalarda ateşkes anlaşmasının ihlal edildiği vakaların sayısı "düzenli bir biçimde” arttı. Donbas'ta yıl başından bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise 400'ü geçti.

Tarafların 500 kilometrelik bir temas hattı boyunca birbirine görme mesafesinde bulunduğunu söyleyen Alexander Hug, birliklerin tank, top ve roketatarlarla beklediğini ifade etti. AGİT görevlisi Hug "Eğer askeri güçler temas hattı boyundaki güçlerini dağıtmaz ve ağır silahlarını çekmezse durum daha da kötü hale gelebilir” uyarısı yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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