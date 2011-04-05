AGİT'ten Türkiye'ye uyarı!

T24 - Avrupa Güvenik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Türkiye’de hali hazırda 57 gazetecinin hapiste bulunduğunu ve önlem alınmaması taktirde bu sayının 1000’e ulaşabileceği uyarısında bulundu.



Dün Viyana’daki merkezden Medya Özgürlüğü Başkanı Dunja Mijatovic tarafından Dışişleri Baranı Ahmet Davutoğluna hitaben yapılan yazılı açıklamada, AB üye olmak için müzakereleri devam eden Türkiye’nin bir an önce medya hukuku ve ifade özgürlüğü alanında reform yapması gerektiği belirtildi. Halen yüzlerce gazetecinin de yargılanmasının sürdüğü belirtilen açıklamada, “Gazetecilere yönelik davalar 2004 yılına kadar uzanıyor. Eğer önlem alınmazsa cezaevlerindeki gazeteci sayısı 700 hatta 100’i bulacak” denildi. AGİT, ayrıca Türkiye’e medya reformu konusunda yardım önerisinde de bulundu. Açıklamada ayrıca hükümete komplo amacıyla yürütülen soruşturmalarla Türkiye’nin giderek daha otoriter hale geldiği ve bu durumun da AB üyelik yolunda Ankara’ya yeni bir engel oluşturabileceğine dikkat çekildi. Mijatovic ayrıca hapisteki Türk gazeteciler hakkında kendilerine ulaşan onlarca rapordan sonra bir komisyon kurma kararı aldıklarını ve hapisteki medya mensupları hakkında çalışma başlatacaklarını da dile getirdi.