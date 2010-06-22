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Dünya

AGİT'ten sansüre tepki geldi

Türkiye'deki internet sansürünün kaldırılması ve 5651 sayılı yasanın uluslararası yasalara uygun hale getirilmesi talep edildi.

22 Haziran 2010 03:00

T24- Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan, sansürlenen sitelere erişimin açılması ve ifade özgürlüğünün önündeki engel olarak tanımlanan 5651 sayılı yasanın uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi çağrısı yapıldı.


AGİT’in Basın Özgürlüğü Komiseri Dunca Miyatoviç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının küresel bilgi toplumunun bir parçası olmasını engelleyen erişim kısıtlamalarının kaldırılması ve ‘internet yasası’ olarak bilinen 5651 sayılı kanunun reforme edilmesi talebinde bulundu.


Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na gönderilen mektupta, bu ay başlarında uygulamaya sokulan yeni erişim engellerinden duyulan kaygı dile getirildi. Miyatoviç’in mektubunda şu ifadeler yer aldı:


“Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın YouTube ve bazı Google servislerine ait onlarca Internet Protocol (IP) adresine uygulanmaya başlayan erişim yasağından endişe duyduk. Üstelik, (Ulaştırma Bakanlı ile Google arasında vergilendirmeyle ilgili olduğu söylenen anlaşmazlığa ilişkin olarak), çok eleştirilen İnternet Yasası’na dayanarak kapatılan sitelere ait gerekçelerde vergi meselesine rastlanmamaktadır. İfade özgürlüğünü kısıtlayan ve vatandaşların bilgiye erişimini ciddi şekilde sınırlandıran 5651 sayılı yasanın acilen reforme edilmesini istiyoruz”.


Türkiye’de son iki yılda 5 binden fazla internet sitesinin erişime kapatıldığını hatırlatan AGİT temsilcisi, “son yasaklamalar, internete serbest erişimi sağlamak yerine ülkede bilginin serbest dolaşımını daha da kısıtlamaya yönelik yan yeni yöntemler ortaya çıktığının bir göstergesidir” dedi.

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