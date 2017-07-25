AGİT'ten hükümete: Demokratik toplum için gazetecileri serbest bırakın

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Cumhuriyet davasını yakından takip ettiklerini belirterek AKP hükümetine, “Cezaevinde işinden dolayı bulunan tüm gazetecileri serbest bırakması ve ülkede basın özgürlüğünü kurmak için çok ihtiyaç duyulan politik reformlara başlaması” çağrısında bulundu.

Desir, yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet’in gazetecilerine ve İcra Kurulu üyelerine yönelik bugünkü duruşma, gazeteciliği korumanın ve Türkiye’de basın özgürlüğünü geliştirme ihtiyacının aciliyetini gösteriyor” dedi. Davayı yakından takip edeceğini belirten Desir, yargılanan 17 kişi ile ilgili Türkiye’ye “Gazetecilik demokrasiyi geliştirmede kilit rol oynar. Bu nedenle Türkiye’ye bu iddialardan vazgeçmesi, cezaevinde işinden dolayı bulunan tüm gazetecileri serbest bırakması ve ülkede basın özgürlüğünü kurmak için çok ihtiyaç duyulan politik reformlara başlaması çağrısında bulunuyorum” dedi.

Desir, 15 Temmuz ile ilgili AGİT’in açıklamasını anımsatarak, “Terörle mücadele ve ulusal güvenliği korumanın zorluğunu anlıyorum. Ama bu ifade özgürlüğünün de yer aldığı temel özgürlüklere tamamen saygı içinde yapılmalı. Demokratik toplum inşa etmek ve bunu sürdürmek için ifade özgürlüğü ve güvenlik birbiri ile el ele gitmeli. Açık ve ulaşılabilir medya barışçıl çözümleri de içeren zorlu konulara alan sağlar” diye konuştu.

Desir ayrıca, ifade özgürlüğü ile ilgili endişelerin Türkiye’de sadece gazetecileri etkilemediğini eleştirel ve muhalif görüşü olanları, ki bunların arasında sosyal medya kullanıcıları, insan hakları savunucuları ve akademisyenlerin de yer aldığını anımsatarak, OHAL ile ilgili “OHAL nedeniyle alınan önlemler ülkedeki ifade ve medya özgürlüğü yerine gereksiz ve orantısız bir baskı uyguluyor” uyarısını yaptı.