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Dünya

AGİT'TEN ''GAZETECİLERİ YILDIRMAYA SON'' ÇAĞRISI VİYANA (A.A)

04 Mart 2011 11:13

-AGİT'TEN ''GAZETECİLERİ YILDIRMAYA SON'' ÇAĞRISI VİYANA (A.A) - 03.03.2011 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) medya sorumlusu Dunja Mijatovic, ''Türk makamlarını, gazetecileri yıldırma ve tehdit etmeye son vermeye çağırdığını'' bildirdi. Merkezi Viyana'da bulunan teşkilatın medya sorumlusu Dunja Mijatovic, yayınladığı açıklamada, "Türk makamlarını, gazetecileri yıldırma ve tehdit etmeye son vermeye çağırdığını" belirterek, gözaltına alınan gazetecilerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılmalarını istedi. Yine merkezi Viyana'da bulunan Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Direktörü Alison Bethel McKenzie de yayınladığı açıklamada, gözaltındaki gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. IPI Direktörü, açıklamasında "Hiçbir gazeteci, kritik görüş açılarından ifadesi anlaşılabilen çalışması için tutuklanmaya, gözaltına alınmaya, hakkında dava açılmaya veya bezdirme ve yıldırmaya maruz kalmamalı" dedi.

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