-AGİT'TE YUKARI KARABAĞ TARTIŞMASI ASTANA (A.A)- 02.12.2010 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 7. Liderler Zirvesi'nin son oturumuna Yukarı Karabağ meselesi damgasını vurdu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından temsil edildiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki zirvenin son oturumunda konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Yukarı Karabağ meselesinden dolayı Azerbaycan'ı suçladı. ''Azerbaycan'ın saldırgan tavırları sorunu çözümsüz kılıyor'' diyen Sarkisyan, Azerbaycan'ın tavrını değiştirmemesi halinde ''Yukarı Karabağ Cumhuriyeti'ni'' tanıyacaklarını ve statüsünün güçlendirilmesi için çaba harcayacaklarını söyledi. 2011 yılında AGİT Dönem Başkanlığını üstlenecek olan Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite de konuşmasında, kendi dönem başkanlıkları döneminde Yukarı Karabağ meselesinin çözüme kavuşturulması için çalışma sözü verdi. 21. yüzyılın başından bu yana birçok küresel sorunun dünyayı meşgul ettiğini anlatan Grybauskaite, ''Uzun yıllardan beri çözüme kavuşturulamayan ve iyice derinleşen, çözümü zorlaşan sorunları çözmenin zor olduğunu biliyorum. Ancak Moldova, Gürcistan, Yukarı Karabağ gibi sorunların çözümü konusunda aktif bir çaba içinde bulunacağımıza inanın'' dedi. Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Turk de yaptığı konuşmada, dondurulmuş sorunların çözümü için NATO ve AGİT'in işbirliği yapması teklifinde bulundu. ''Dondurulmuş ihtilafların çözümünde NATO ve AGİT güçlerini birleştirmelidir. Çok uzun süredir devam eden dondurulmuş çatışmalar var. Yukarı Karabağ sorunu da bunlardan biridir ve bir an önce çözülmesi gerekir'' diyen Turk, sorunun çözümü konusunda iyi niyetin kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi de, AGİT'in yeni öncelikler belirlemesi gerektiğini, ortak güvenlik düzeyinin yükseltilerek net hedeflerin konulması gerektiğini söyledi. Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko da konuşmasında, enerji güvenliği konusuna atıfta bulundu. Enerji üreticilerinin ekonomik tercihler arasında sıkışıp kaldığını anlatan Lukaşenko, enerji üreticisi, tüketicisi ve transit ülkelerin bir araya gelerek enerji güvenliği için işbirliği yapması gerektiğini ifade etti. Enerji üretimi konusunda gelişmiş teknolojilerin herkesin kullanımına sunulması gerektiğini belirten Lukaşenko, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji güvenliği konularında AGİT'in rolünün güçlendirilmesini istedi.