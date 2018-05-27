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AGİT'in ardından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden de Türkiye'ye seçim heyeti geliyor

AGİT, 24 Haziran'daki seçimleri için gözlemci göndereceğini açıklamıştı

27 Mayıs 2018 13:00

Avrupa Ekonomik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Türkiye'de 24 Haizran'da gerçekleşecek seçimlere gözlemci göndereceğini açıklamasının ardından ardından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi de (AKPM) seçimleri takip etmek için gözlemci göndereceğini duyurdu.

AKPM, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimler öncesinde Türkiye'ye 7 gözlemci gönderileceğini duyurdu. Açıklamada, Türkiye'ye 29-30 Mayıs tarihlerinde gelecek olan AKPM üyelerinin seçim yarışını ve seçim hazırlıklarını değerlendireceği belirtildi.

Açıklamaya göre AKPM üyeleri, TBMM ve seçime katılacak partilerin temsilcilerinin yanı sıra medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile de bir araya gelecek.

 

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